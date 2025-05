Un blitz deciso contro il maltrattamento animale ha portato al sequestro di sette cavalli, quattro cani e numerosi conigli, trovati in condizioni drammatiche nel comune di Ballabio. Grazie all’azione coordinata del Nucleo Guardie Zoofile di Lecco, dei Carabinieri Forestali e del personale veterinario dell’ATS Brianza, gli animali sono stati salvati da una situazione di grave incuria e ora ricevono le cure necessarie in strutture specializzate.

Animali sequestrati a Ballabio: cavalli, cani e conigli salvati dal maltrattamento

Nei giorni scorsi infatti , un’importante operazione congiunta ha visto impegnati il Nucleo Guardie Zoofile di Lecco, i Carabinieri Forestali e il Dipartimento Veterinario dell’ATS della Brianza, con l’obiettivo di recuperare e tutelare animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura nel comune di Ballabio

Durante l’intervento sono stati sequestrati sette cavalli, quattro cani e alcuni conigli, trovati in situazioni di detenzione gravemente inadeguate, potenzialmente lesive per il loro benessere fisico e psicologico. Gli animali sono stati immediatamente trasferiti in strutture specializzate, dove stanno ricevendo cure veterinarie e assistenza per il recupero.

Particolare rilievo è stato dato alla collaborazione tra le Forze dell’Ordine, il personale veterinario dell’ATS e il Nucleo Guardie Zoofile, che ha permesso un intervento rapido e coordinato. I cavalli, ad esempio, sono stati ricoverati presso una struttura dedicata, che garantirà il loro recupero fisico e comportamentale.

Questa operazione rientra in un più ampio impegno delle autorità locali nella tutela del benessere animale e nella prevenzione del maltrattamento e dell’incuria. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni di salute degli animali e sull’eventuale procedura giudiziaria a carico dei responsabili.