Il Covid continua a infliggere lutti alla comunità di Merate che ha perso un altro cittadino scomparso dopo aver contratto il Coronavirus. Un dolore che ha colpito, da inizio pandemia, 41 famiglie che hanno perso i propri cari. Proprio ieri, giovedì 18 marzo 2021 il sindaco Augusto Massimo Panzeri, nella prima giornata dedicata alle vittime del Covid, ha reso omaggio a tutti i meratesi che se sono andati in questo terribile anno (le bandiere del municipio a mezz’asta nella foto di copertina).

Ancora una vittima del Covid a Merate, oltre 100 gli attuali positivi

Un anno caratterizzato da una emergenza sanitaria che non “demorde”. La situazione epidemiologica, in città, è ancora estremamente seria. Secondo i dati diffusi dal sindaco sono 119 gli attuali positivi, tre in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Diminuiscono invece i meratesi in quarantena: ad oggi sono 121 (19 in meno) di cui 25 hanno meno di 20 anni.

“La curva dei contagi non dà ancora segni di rallentamento, anche se fortunatamente registriamo un discreto numero di guarigioni, che fa ben sperare in prospettiva”. Negli ultimi giorni sono infatti stati 29 i cittadini che si sono negativizzati. Numero che porta a 709 i meratesi che si sono lasciati alle spalle il virus, su un totale di 868 contagiati da inizio pandemia.

Zona Rossa

“Rimaniamo in “ZONA ROSSA” con le conseguenti misure restrittive; in particolare restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado – aggiunge Panzeri – Confido che nei prossimi giorni la campagna vaccinale possa prendere finalmente vigore ed impulso attraverso l’apertura di nuovi centri vaccinali sul territorio, di cui daremo puntuale notizia”