Ancora una tragedia al San Michele: si butta dal Ponte di Paderno e muore. Inutile la mobilitazione dei soccorsi che nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre 2020 si sono precipitati sulla sponda caluschese del ponte per tentare di soccorrere un uomo che aveva deciso di farla finita.

Saranno i Carabinieri della Compagnia di Zogno, che sono stati allertati in merito alla vicenda, a chiarire con esattezza i contorni della tragedia. Quel che è certo è che sul posto, poco dopo le 13 si sono precipitati sia i sanitari che i Vigili del Fuoco. Nel tentativo di velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero decollato da Bergamo. Il corpo dell’uomo è stato recuperato e ai medici non è rimasto che il triste compito che constare il decesso.

La vittima si sarebbe lasciata cadere nel vuoto precipitando nella zona boschiva sulla sponda bergamasca che si trova proprio vicina all’are di cantiere dove stanno lavorando i dipendenti di Rfi impegnati nella riqualificazione del San Michele; operai che hanno assistito impotenti al recupero della salma.