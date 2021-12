Ennesimo episodio

L'allarme è scattato intorno alle 22.

Ennesimo intervento in notturna dei Vigili del fuoco per domare un incendio tetto. Solo l'altra sera i pompieri erano dovuti intervenire a Casatenovo per un rogo partito da una canna fumaria che ha divorato una porzione di una copertura di una abitazione. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 15 dicembre 2021 i Vigili del fuoco si sono diretti a sirene spiegate ad Olgiate Molgora.

Ancora un incendio tetto: 4 squadre di Vigili del Fuoco per domarlo

L'allarme è scattato intorno alle 22. Ad andare a fuoco la copertura di un uno stabile in via Bagaggera. Ingente la mobilitazione: sul posto infatti si sono portate ben 4 mezzi con altrettante squadre di Vigili del Fuoco con autopompa e autoscala che hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza l'area del rogo.

Come detto nelle ultime settimane si sono moltiplicati i casi di incendio tetto. Le cause di questi tipi di incendio sono principalmente dovute a una scarsa manutenzione delle canne fumarie. Per questo motivo è importante eseguire il controllo dei fumi da personale competente, almeno in occasione degli interventi di pulizia che sono obbligatori in base alla legge e ai regolamenti comunali. La fuliggine è infatti un ottimo combustibile e, grazie al notevole flusso di aria, potrebbe causare una violenta combustione che produce rapidamente molto calore.