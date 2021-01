Hanno trascorso il Natale il Capodanno davanti ai cancelli di quell’azienda che per loro era una seconda casa. Hanno continuato, nonostante neve e freddo, a manifestare il proprio dissenso contro la decisione che compromette il loro futuro. E con loro, in questi gironi sono stati in tanti a schierarsi portando la propria solidarietà. Stiamo parlando delle operaie e degli operai della Voss di Osnago che continuano il presidio davanti alla ditta di via Stoppani. Oggi, lunedì 4 gennaio 2021 in campo con loro sono scesi i membri dell’Anpi Barona di Milano .

Ancora attestati di solidarietà per gli operai Voss in presidio permanente

Dolci, doni e un po’ di musica: questo hanno portato i membri della sezione milanese dell’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia a Osnago, nel tentativo di rendere più lieve la sofferenza degli uomini e delle donne brianzole che hanno visto il proprio futuro sgretolarsi di fronte alla decisione unilaterale dell’azienda di procedere con i licenziamenti di massa e spostare i macchinari in Germania.

Al presidio Voss oggi è arrivata anche la solidarietà di Spi Cgil Lecco e SPI CGIL Lombardia i cui rappresentanti sono arrivati in paese.

Intanto per domani, martedì 5 gennaio 2021 è previsto un nuovo incontro nella sede della Provincia di Lecco per discutere della situazione cercare di trovare una soluzione condivisa.