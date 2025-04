Un gioiello immobiliare da sogno, ma con un passato ingombrante. È in vendita la prestigiosa villa Li Grazii, un’elegante dimora immersa nel verde della Costa Smeralda, finita al centro di una delle più note vicende giudiziarie italiane degli ultimi anni: il caso Maugeri-San Raffaele. La confisca dell’immobile risale al 2014, quando l’inchiesta portò alla luce una fitta rete di favori e interessi tra politica e sanità privata. Al centro, l’ex governatore lombardo, il lecchese Roberto Formigoni, condannato nel 2019 a cinque anni di carcere (pena poi scontata in parte ai domiciliari e con servizi sociali).

All'asta la villa vista mare legata a Formigoni

La residenza, situata su una collina con vista mozzafiato sul mare, si estende per oltre 480 metri quadrati, include tredici stanze, una piscina scenografica e un ampio patio. Tutto attorno, oltre 200 ettari di terreno. Ora sarà messa all’asta a fine giugno, con una base d’offerta fissata a 3,1 milioni di euro e un prezzo stimato di 4,2 milioni. L’incarico è stato affidato a i-resales – Real Estate Brokers, società controllata da Intrum Italy Spa.

Ma dietro il valore immobiliare si cela una storia ben più intricata. Secondo quanto emerso dalle indagini, la villa – inizialmente acquistata nel 2011 dall’imprenditore Pierangelo Daccò per 7 milioni di euro – sarebbe stata “girata” per appena 3 milioni ad Alberto Perego, amico intimo e convivente di Formigoni nei Memores Domini. La Procura ha sempre sostenuto che il vero beneficiario della proprietà fosse lo stesso ex presidente della Lombardia, considerandola una delle “ricompense” ricevute in cambio di provvedimenti favorevoli alle strutture sanitarie private coinvolte.

Nel tempo, la villa è rimasta disabitata e ha conosciuto anche episodi di degrado, come l’occupazione temporanea da parte di un gruppo rom. Ora, dopo oltre un decennio di procedimenti giudiziari e passaggi di mano, l’immobile è pronto a cambiare definitivamente proprietario.