Allarme truffe nel Meratese e nel Casatese: anche Lario Lario Reti Holding scende in campo per aiutare i cittadini a evitare di incorrere in situazione estremamente spiacevoli.

Allarme truffe nel Meratese e nel Casatese

A seguito di numerose e recenti segnalazioni di tentativi di frode segnalati nelle zone della Brianza Lecchese infatti, suggerisce alla clientela alcune semplici ed efficaci regole per riconoscere i propri operatori tecnici:

• Lario Reti Holding non effettua vendita porta a porta. I nostri operatori tecnici non sono incaricati della vendita di dispositivi di rilevamento gas metano o monossido di carbonio, né di purificazione o controllo dell’acqua.

• Richiedere sempre il tesserino di identificazione agli operatori di Società di Lario Reti Holding (e/o di Società incaricate dallo stesso), che si presentassero per un controllo.

• Diffidare di chiunque richiedesse di riscuotere o verificare una bolletta. I nostri tecnici non sono incaricati dell’esecuzione di tale attività.

• In caso di dubbi, chiamare l’apposito numero verde 800 085 588, chiedendo conferma della presenza di operatori nella propria zona:

Qualora il vostro dubbio persistesse, Lario Reti Holding consiglia di negare l’accesso alla proprietà privata. Nell’eventualità in cui si trattasse di un effettivo controllo di Lario Reti Holding, l’operatore provvederà a ritornare successivamente, preceduto da adeguato preavviso.