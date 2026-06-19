Nelle ultime settimane sono stati segnalati in diversi comuni della provincia di Lecco alcuni tentativi di truffa messi in atto da malintenzionati che si presentano come tecnici di Lario Reti Holding. L’azienda, che gestisce il servizio idrico sul territorio, ha diffuso un avviso alla cittadinanza invitando alla massima attenzione e a non aprire con leggerezza la porta di casa a presunti operatori non verificati.

Secondo quanto comunicato, il copione utilizzato dai truffatori è ricorrente, anche se con alcune varianti studiate per risultare credibili. In particolare, i falsi tecnici utilizzerebbero diverse strategie per guadagnare la fiducia delle vittime.

Tra queste, la richiesta di accesso ad abitazioni e cantine con la scusa di presunti controlli su “disinfettanti” o sostanze nocive presenti nell’acqua del rubinetto, oppure la simulazione della necessità di riscuotere bollette arretrate. In alcuni casi vengono mostrati anche finti strumenti di controllo della rete idrica o dispositivi simili a erogatori spray, con l’obiettivo di rendere più plausibile l’intervento tecnico.

Allarme truffe in provincia di Lecco: falsi tecnici si spacciano per operatori di Lario Reti Holding

Per aumentare la credibilità, i malintenzionati indosserebbero pettorine gialle o abiti simili a quelli del personale operativo, cercando così di confondersi con gli addetti ufficiali. Il vero scopo della visita, però, si concretizzerebbe quasi sempre nella richiesta di denaro contante o di oggetti preziosi, talvolta con la scusa di metterli in un presunto “luogo sicuro”.

Lario Reti Holding ricorda che i propri operatori non effettuano vendite porta a porta e non propongono dispositivi di rilevamento gas o sistemi di purificazione dell’acqua. Inoltre, i tecnici dell’azienda non sono autorizzati a riscuotere pagamenti né a controllare bollette presso le abitazioni dei cittadini.

Per difendersi da possibili raggiri, l’azienda invita a verificare sempre il tesserino di riconoscimento di chi si presenta alla porta, compreso il personale di eventuali ditte incaricate. In caso di dubbi, è fondamentale contattare il numero verde 800 085 588 per accertare l’effettiva presenza di operatori nella zona.

L’azienda consiglia inoltre, qualora persistano incertezze sull’identità del visitatore, di non consentire l’accesso all’abitazione: un controllo reale verrà eventualmente riprogrammato con adeguato preavviso.

Lario Reti Holding esorta i cittadini a segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle Forze dell’Ordine e successivamente al servizio clienti. Parallelamente, invita all’utilizzo del servizio gratuito “Avvisami”, che consente di ricevere notifiche via SMS in caso di segnalazioni di possibili truffe nella propria area.

Il servizio permette di ricevere comunicazioni mirate ai soli residenti delle zone interessate, contribuendo a rafforzare la prevenzione. Le informazioni e l’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

Infine, Lario Reti Holding mette a disposizione anche un volantino informativo con le principali indicazioni per riconoscere i veri operatori e prevenire tentativi di raggiro.