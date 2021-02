Allarme per una donna scomparsa e poi ritrovata: è rimasta coinvolta in un incidente

Allarme ieri per una donna scomparsa. A diramare l’avviso di ricerche, nella serata di domenica 21 febbraio è stata la Prefettura di Lecco che segnalava l’allontanamento dall’ospedale di Merate di una donna nata nel 1991.

Allarme per una donna scomparsa e poi ritrovata: è in ospedale dopo un incidente

Subito erano stata diffusa la sua fotografia e con essa la descrizione della donna: corporatura normale, capelli castani di media lunghezza, occhi castani-

Le ricerche si sono concentrare in zona e fortunatamente la donna, nella tarda serata è stata ritrovata. E’ rimasta coinvolta in un incidente ed è ricoverata in condizioni non gravi.

Nel giro di poco tempo sempre la Prefettura ha aggiornato l’allarme comunicando che la giovane donna è stata rintracciata.