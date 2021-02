Allarme per fumo dalla banca: intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri. Trovato un bidone di braci incandescenti

Allarme nella serata di oggi, giovedì 11 febbraio 2021 a Merate: Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono mobilitati dopo che era stato notato del fumo fuoriuscire dallo sportello bancario della ” Fineco the new bank” in via Trento.

Allarme per fumo dalla banca: intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri

Tutto è successo intorno alle 21. Alcuni passanti hanno notato il fumo fuoriuscire dalle grate dell’istituto di credito situato all’interno dello storico Palazzo Albini, a pochi passi dalla centralissima Piazza Prinetti.

Il timore era che stesse andando a fuoco l’archivio della banca. Subito sul posto si sono portati i pompieri del distaccamento di Merate e i militari della locale stazione dei Carabinieri.

Trovato un bidone di braci incandescenti

I Vigili del fuoco hanno ispezionato la zona e hanno trovato una porta semiaperta. Quindi sul retro dell’edificio è stata rinvenuta una latta con braci accese abbandonata in fondo alle scale che conducono alle cantine da cui i passanti hanno visto fuoruscire il fumo.

La zona è stata quindi messa in sicurezza: la latta è stata poi rimossa per essere ispezionata.