Un’allerta che ha raggiunto centinaia di scuole in tutta Italia, ma che, almeno per il momento, non sembra destare preoccupazioni in provincia di Lecco. Nell’elenco degli indirizzi e-mail ai quali è stato recapitato il messaggio contenente la minaccia di un imminente attentato figurano infatti anche tre istituti scolastici del Lecchese. Non si tratta di scuole del capoluogo, come confermato anche dal sindaco Filippo Boscagli, ma di altre realtà del territorio provinciale dove al momento non risultano però allarmi.

Allarme bomba nelle scuole italiane, tre istituti della provincia di Lecco tra i destinatari dell’e-mail

Al momento, come detto, non risultano segnalazioni di problemi o situazioni di pericolo nelle tre scuole coinvolte. Le verifiche intanto proseguono per verificare se oltre alle tre scuole della provincia non ci siano anche altri istituti che hanno ricevuto il messaggio minaccioso in momenti successivi. Sembra infatti che potrebbero essere stati coinvolti alcuni istituti superiori. Secondo da quanto sarebbe emerso la minaccia sarebbe però stata considerata inattendibile e per questo non sarebbero scattate le procedure di sgombero degli stabili.

In Italia comunicazione, che ha raggiunto oltre 300 istituti italiani, è finita al centro delle verifiche delle autorità dopo il diffondersi di minacce particolarmente gravi.

A rendere nota la portata dell’episodio è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, spiegando che alcune delle scuole raggiunte dall’e-mail sono state evacuate. Le verifiche effettuate, secondo quanto riferito da fonti di governo, non hanno però fatto emergere elementi che facciano pensare all’esistenza di un pericolo concreto.

Lo stesso ministro ha parlato di «rischio inesistente», ipotizzando un collegamento con la serie di allarmi e attacchi informatici registrati nelle ultime settimane. «Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. La magistratura farà le sue indagini», ha dichiarato.

Più prudente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo cui «è prematuro parlare di regia comune». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per le 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

Il messaggio firmato Mikhail Andropov: «Siamo venuti per annientarvi»

Il contenuto dell’e-mail è particolarmente inquietante. Il messaggio, firmato da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come «leader del Vilajat del Misoginistan», contiene minacce esplicite contro le scuole e contro l’Italia.

«Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza», si legge nella comunicazione. E ancora: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani».

L’autore del messaggio sostiene di essersi preparato a lungo per compiere una strage e descrive la presunta presenza di un ordigno all’interno dell’edificio scolastico, aggiungendo ulteriori minacce di violenza contro le persone presenti. Nel testo compare anche il riferimento a una bomba che sarebbe stata collocata nell’auto della presidente del Consiglio.

Si tratta di affermazioni contenute in una comunicazione al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruirne la provenienza e di individuare i responsabili.

Allarme in diverse province italiane

Le segnalazioni hanno interessato numerosi territori, tra cui le province di Milano, Trieste, Padova, Brescia, Roma, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo e Siracusa. A queste si aggiunge dunque anche il Lecchese, dove tre istituti compaiono nell’elenco dei destinatari dell’e-mail, senza che al momento siano emerse criticità.

A Siracusa la Questura ha avviato accertamenti per risalire alla provenienza della comunicazione e identificare gli autori. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile collegamento con una nuova offensiva informatica ai danni delle istituzioni italiane.

Non sarebbe peraltro il primo episodio di questo genere: già nei giorni scorsi circa 200 dirigenti scolastici di istituti di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione analoga.

Episodi simili di falsi allarmi bomba sono stati registrati anche in Irlanda del Nord e in Scozia.

In seguito alle minacce che hanno raggiunto migliaia di istituti scolastici italiani, anche in Lombardia, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, ha preso contatto con le Forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione.

“Comprendo la preoccupazione delle famiglie – dice Tironi – degli studenti e di tutto il personale scolastico: da mamma di una giovane studentessa non nascondo che l’evacuazione delle classi a seguito di un allarme bomba abbia ripercussioni sul piano psicologico dei ragazzi e lasci il segno. L’importante è individuare quanto prima gli autori di quanto sta accadendo Siamo in costante contatto per avere un aggiornamento diretto sugli istituti coinvolti. L’invito è a mantenere la calma e a seguire le comunicazioni delle scuole e delle autorità competenti. Attendiamo gli esiti del vertice convocato alle 16 a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e mi auguro che emergano indicazioni chiare e uniformi per tutte le scuole. Procedure condivise aiuterebbero a gestire le operazioni con maggiore ordine e a ridurre i disagi che si stanno creando. Ringrazio le Forze dell’ordine e il personale scolastico per il lavoro svolto nella gestione delle evacuazioni precauzionali e delle verifiche”.