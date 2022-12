Alcol a fiumi e liti in famiglia nelle festività natalizie

Alcol a fiumi e numerose liti in famiglia durante le festività natalizie con diversi interventi da parte di 118 e Forze dell'ordine fra Lecco, Calolziocorte, la Brianza e Colico.

Abuso di alcol e litigi

Tutto è cominciato la sera di Natale intorno alle 20.30 in un locale di Corso Dante a Calolziocorte dove un'autoambulanza del 118 è intervenuta per una persona in stato di ebbrezza che ha dato alle in escandescenze all'interno di un bar. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Calolziocorte che hanno constatato che si era verificata una lite fra un avventore (uno straniero di 23 anni con casa a Lecco) e un dipendente del locale. Il 23enne infatti, già in stato di ebrezza, pretendeva ancora da bere. Al rifiuto del barista ne sarebbe nata una colluttazione dove ad avere la peggio è stato proprio il 23enne trasferito all'ospedale Manzoni in stato di incoscienza. Ma la storia era tutt'altro che conclusa. Perché quando il giovane si è risvegliato in Pronto soccorso ha iniziato a dare in escandescenze (di nuovo) e il medico di turno si è visto costretto a chiamare le Forze dell'ordine.

Allarme in Pronto soccorso

L'allarme al Pronto soccorso del Manzoni di Lecco, per una persona che aveva dato in escandescenze era già scattato nel tardo pomeriggio del 25 dicembre 2022, giorno di Natale. A fare lo show era stato un uomo di 56 anni che alcune ore prima aveva avuto un diverbio con la propria madre. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell'ordine.

Malore in piazza dei Cappuccini

Intorno alle 16.30 era giunta una chiamata alla centrale operativa di Areu quando un passante aveva segnalato un uomo di 35 anni accasciato a terra in piazza dei Cappuccini a Lecco a causa di un malore, provocato da qualche bicchiere di troppo. Soccorso in codice giallo, è stato trasferito in Ps a bordo di un'autoambulanza della Croce San Nicolò.

Lite fra ex a Osnago

E chi dice che a Natale siamo tutti più buoni? Già perché le Forze dell'ordine hanno dovuto intervenire anche nel Meratese, precisamente a Osnago per una lite fra ex conviventi. A sedare gli animi, anche in questo caso hanno dovuto pensarci le divise che poco dopo sono intervenute anche a Lomagna per un diverbio fra madre e figlia.

Malore in stazione a Lecco

Ma il giorno di Natale era incominciato in "salita" per i Carabinieri che avevano dovuto intervenire in piazza della Stazione a Lecco per un uomo colto da malore. L'intervento era stato effettuato poco dopo la mezzanotte e mezza per uno straniero che aveva abusato di alcol. Per lui si era reso necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Intervento a Colico

L'ultimo intervento le Forze dell'ordine lo hanno messo in atto a Colico dopo la mezzanotte del 26 dicembre 2022, dove una donna ubriaca ha chiamato più volte sostenendo che il suo compagno era stato aggredito. Ma i militari non hanno trovato alcun riscontro delle sue affermazioni.