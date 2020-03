Aiutiamoci: non si arresta l’onda di sostegno al Manzoni e al Mandic. Un’onda che è stata mossa dalla raccolta fondi promossa dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, “costola” della Fondazione Cariplo con la media-partnership de “Il Giornale di Lecco” e delle testate giornalistiche locali a sostegno dell’Asst di Lecco per potenziare gli interventi di contrasto urgente all’epidemia da Coronavirus.

La campagna è stata lanciata lunedì 9 marzo e ha, sino ad oggi, registrato risultati davvero straordinari a partire dai fondi raccolti che hanno raggiunto la cifra di 2.803.416 euro, di cui 335.000 euro destinati all’acquisto di dispositivi per le strutture socio sanitarie ed assistenziali del territorio.

Il donatori

Hanno donato cittadini comuni, aziende, associazioni, fondazioni ed enti pubblici del territorio per un totale di 7.078 donatori

Acquisti per presidi ospedalieri di Lecco e Merate

Su indicazione dall’ASST Lecco e previa approvazione del Comitato di indirizzo, la Fondazione comunitaria ha finalizzato acquisti di strumentazione a favore dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per un totale di 1.856.000 euro.

Acquisti di mascherine

La Fondazione comunitaria, in accordo con il Distretto di Lecco ed il Comune di Lecco, ha provveduto ad acquistare 540.000 mascherine FFP2 e 400.000 mascherine chirurgiche per un costo totale di oltre 2 milioni di euro. La scorsa settimana è cominciata la distribuzione a: RSA, comunità per disabili, centri per minori, volontari dei Soccorsi, Comuni, associazioni di volontari che effettuano servizi a domicilio.

Da lunedì 30 marzo, su richiesta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dell’Ordine degli Infermieri, inizierà la distribuzione anche a medici di medicina generale, pediatri ed infermieri del territorio. A questo personale sanitario verranno distribuite 6.700 mascherine FFP2 e 16.000 mascherine chirurgiche. La distribuzione sarà curata da ATS e dall’Ordine degli Infermieri.

Nella prossima settimana proseguirà altresì la distribuzione a Comuni e strutture socio sanitarie e assistenziali del territorio provinciale.

La campagna prosegue

Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

DONAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A 50 EURO

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

– presso Intesa Sanpaolo

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

– presso Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e “modulistica/consenso dati donatore”.

DONAZIONI DI IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Attraverso la piattaforma GoFundMe al seguente indirizzo: https://www.gofundme.com/f/aiutiamoci-emergenza-coronavirus-lecco

Questa raccolta è stata lanciata dal blog “La tenda in salotto” ed il ricavato confluirà interamente nella campagna “Aiutiamoci”.

Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa.

Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123