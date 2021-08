Afghanistan: anno zero: è questo il titolo della serata promossa dall'Associazione La Semina di Merate in programma per il prossimo 2 settembre alle 20.45.

Afghanistan: anno zero, se ne parla con La Semina

"Siamo tutti molto attenti e preoccupati per quanto sta succedendo in Afghanistan - spiegano dall'associazione culturale meratese - e per questo invitiamo tutti a partecipare all'incontro con il professor Michele Brunelli che effettuerà una breve riflessione sulle cause della nuova ascesa dei talebani".

Brunelli è titolare del corso di Storia ed Istituzioni dei paesi afro-asiatici e di Gestione dei conflitti e processi di democratizzazione all’Università degli Studi di Bergamo, dove dirige anche il Master di II Livello in Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale (MaRTe).

Responsabile di ricerca di diversi progetti europei, oggi gestisce progetti internazionali sul nation building e sulla deradicalizzazione in Azerbaijan, Algeria, Burkina Faso e Niger. Si occupa di tematiche inerenti la storia, le relazioni internazionali e la geopolitica del Vicino e Medio Oriente, Golfo Persico e Caucaso, con particolare riferimento alla sicurezza, alla stabilità regionale, alla criminalità transnazionale, al terrorismo ed ai conseguenti impatti sulla sicurezza europea e nazionale. Tra le ultime pubblicazioni: Il fenomeno del terrorismo di matrice islamica ed i processi di radicalizzazione, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021¸ Understanding radicalization, terrorism and de-radicalization: historic, socio-political and educational perspectives from Azerbaijan, Algeria and Italy, (a cura di M. Brunelli), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021.

Come partecipare

In streaming agli indirizzi:

Facebook - https://www.facebook.com/laseminaofficial

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw de “la Semina”. La conferenza verrà registrata e resa disponibile sul canale YouTube dell’associazione.