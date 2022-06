Il mondo della sanità lecchese e lombarda è in lutto per la scomparsa a 67 anni del dottor Roberto Pinardi, ex direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco (oggi Asst Lecco). Pinardi, durante il periodo in cui lavorò a Lecco, fu anche membro del Comitato Direttivo del Centro da Ce.Ri.S.Ma.S., il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario.

Addio Roberto Pinardi, ex direttore amministrativo dell'Ospedale di Lecco

L'ultimo incarico, prima di approdare alla pensione dopo una lunga carriera professionale, spesa nella sanità lombarda è stato quello di Direttore Amministrativo dell’ASST di Vimercate, oggi ASST Brianza. Tanto a Lecco, quanto in Brianza ha lasciato una profonda traccia di sé e una significativa testimonianza della sua esperienza lavorativa e direttiva.

Brillante ed eccellente conoscitore del sistema sanitario, Pinardi era stato anche Direttore Amministrativo all’IRCCS San Matteo di Pavia, con Nunzio Del Sorbo Direttore Generale che aveva deciso di seguire a Vimercate.

In precedenza aveva avuto lo stesso ruolo presso l’ASL (oggi ATS) della Valtellina e, come detto all’Azienda Ospedaliera di Lecco. Prima ancora aveva a lungo lavorato all’Istituto Neurologico Besta di Milano e anche in Regione Lombardia.

Con un curriculum di tutto rispetto Roberto Pinardi aveva sempre potuto contare sull’apprezzamento e la stima di tutti, a partire dai suoi collaboratori e dai manager con cui aveva collaborato. Le donne e gli uomini di ASST Brianza lo ricordano con affetto e con gratitudine.

L'omaggio