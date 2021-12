Lutto

"E' stato per tutti noi un esempio da imitare, sempre attivo, sempre allegro come un ragazzino, con una parola buona per tutti"

Se ne è andato un uomo che ha dedicato la propria vita con passione, entusiasmo, energia agli altri. Un volontario instancabile, una persona generosa. Il Gruppo di Protezione civile di Imbersago piange la scomparsa del proprio fondatore, Otello Minoia.

Addio Minoia, storico fondatore della Protezione Civile

Soprannominato da tutti Nonno Otto per tutti, in particolare per i bambini dei quali amava circondarsi, Minoia lascia un grande vuoto.

"Un uomo che nella sua vita ha dato tanto per il volontariato - raccontando dal sodalizio che oggi, venerdì 24 dicembre 2021 si è vestito a lutto - vigile del fuoco prima, volontario di protezione civile successivamente, fino ad oggi. E’ stato uno dei soci fondatori di AVPC Imbersago e durante i suoi 25 anni di “militanza” nel gruppo è stato per tutti noi un esempio da imitare, sempre attivo, sempre allegro come un ragazzino, con una parola buona per tutti. Ha partecipato praticamente a tutte le missioni ed a tutti gli interventi di soccorso che hanno dato lustro alla nostra associazione: e di questo ti siamo infinitamente grati".

Caro Otello, lassù incontrerai il tuo inseparabile Antonio, il tuo compagno di una vita ricca di umanità e di disponibilità verso gli altri. Ed insieme a lui ci guiderai per raggiungere gli obbiettivi che insieme avevamo stabilito. Ci lasci con una profonda amarezza di non averti più materialmente con noi, ma consapevoli di avere ereditato da te un patrimonio immenso di umanità. Saremo per sempre tuoi followers. Un forte abbraccio da tutti no"i.