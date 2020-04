Addio maestra Giuditta, morta a soli 47 anni. Due comunità in lutto per la scomparsa dell’insegnante Giuditta Agostoni, scomparsa ieri, venerdì 3 aprile, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

LEGGI ANCHE Gruppo Firlenfeu in lutto per il suo storico maestro

Addio maestra Giuditta, morta a soli 47 anni

Le comunità di Santa Maria Hoè e de La Valletta Brianza piangono la scomparsa di Giuditta Agostoni, classe 1973, che abitava a Santa Maria con la famiglia, ma insegnava presso la scuola primaria dell’istituto comprensivo a La Valletta Brianza. La giovane maestra si era trasferita circa tredici anni fa da Casatenovo a Santa Maria per tornare nel paese nativo del padre. L’insegnante lascia l’affetto dei suoi famigliari, tra cui il papà Giuseppe, la mamma Anna Rosa Ponzoni, le sorelle Irene e Mariangela e i tre amatissimi nipoti Filippo, Francesca e Vittoria, a cui era davvero molto legata.

L’insegnante, nonostante la malattia, ha lavorato fino all’ultimo

A piangere la sua scomparsa anche tutti i colleghi insegnanti e i suoi alunni di quarta e quinta elementare dell’istituto comprensivo de La Valletta Brianza, dove ha lavorato fino all’ultimo, nonostante la malattia. “Giuditta aveva lavorato fino al giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica – ha rivelato la sorella Irene – È voluta restare fino all’ultimo a fianco dei suoi alunni, anche perché ha sempre amato tanto il suo lavoro e lo ha sempre svolto con grande passione e orgoglio”.