Addio Alfredo Magni, ex allenatore del Lecco

Magni, 86 anni, nato e residente a Missaglia, si è spento nelle scorse ore

Il mondo del calcio piange Alfredo Magni. Missagliese doc, ha legato indissolubilmente il suo nome ai colori del Monza, che ha indossato da calciatore (insieme a una lunga militanza nel Como) e che ha poi guidato in due diversi momenti in panchina. La sua ultima esperienza come allenatore fu in bluceleste, alla guida del Lecco in una stagione sfortunata.

L’addio ad Alfredo Magni

Magni, 86 anni, nato e residente a Missaglia, si è spento nelle scorse ore e la notizia è rapidamente circolata negli ambienti calcistici, soprattutto quelli legati al Monza, la società alla quale era legatissimo e che si appresta ad affrontare la finale playoff a caccia della seconda promozione in serie A della sua storia.

Da calciatore, dopo aver militato nelle giovanili dell’Inter e del Monza, aveva indossato la casacca biancorossa in prima squadra dal 1960 al 1967 collezionando 84 presenze. Passò poi al Como, vestendo il biancoblù per 177 partite.

Cominciò la sua carriera da allenatore nel 1974 alla guida della Morbegnese, per poi passare al Monza, portandolo tra il 1975 e il 198o in Serie B e sfiorando ripetutamente la promozione in Serie A. Massima serie che raggiunse poi sulla panchina del Brescia, terza tappa di un lungo viaggio che lo ha portato ad allenare Bologna, ancora il Monza, Vicenza, Arezzo, Varese, Atalanta, Montevarchi, Spal, Genoa, Venezia e infine Lecco, in tandem con l’ex capitano (ed ex Monza) Alessio Delpiano.

I ricordi più belli, Magni li ha vissuti senza dubbio a Monza, dove in occasione del suo 80° compleanno la società biancorossa gli organizzò una festa, alla presenza di tante vecchie glorie del passato biancorosso.