Addio ad Agnese Bertoletti, anima dei Volontari Soccorso di Calolziocorte

Una donna che ha fatto del servizio agli altri una vera e propria missione di vita. Per ben decenni ha indossato con orgoglio la divisa dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, diventando nel tempo una figura conosciuta, stimata e amata da colleghi, amici e da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla durante il suo percorso.

Instancabile, generosa e sempre disponibile, Agnese era tra quelle persone che non si tiravano mai indietro quando c’era bisogno di dare una mano. Per molti anni ha ricoperto anche il ruolo di caposquadra, distinguendosi per competenza, equilibrio e capacità di guidare i volontari più giovani, ai quali ha trasmesso valori, esperienza e spirito di servizio.

Nonostante la malattia, affrontata con grande dignità e determinazione, non ha mai smesso di dedicarsi agli altri. Ha continuato a svolgere il proprio servizio fino a quando le condizioni fisiche glielo hanno permesso, restando operativa praticamente fino al giorno prima del ricovero in ospedale. Un esempio raro di dedizione e amore verso il volontariato.

Accanto all’impegno nel soccorso, Agnese ha dedicato gran parte della propria vita anche alla cura della madre anziana, che ha assistito con la stessa attenzione e lo stesso affetto che riservava a chiunque avesse bisogno di aiuto. Un’esistenza spesa per gli altri, vissuta con discrezione, senza mai cercare riconoscimenti o gratificazioni.

Legatissima a Calolziocorte, città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita, per un periodo aveva vissuto anche a Villa d’Adda, mantenendo però sempre saldo il rapporto con il mondo del volontariato e con la realtà del Soccorso calolziese.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell’associazione e in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Rimane però un’eredità preziosa fatta di altruismo, umanità e senso del dovere. Valori che Agnese Bertoletti ha incarnato ogni giorno, per lunghi anni, dietro una sirena accesa, durante un trasporto sanitario o semplicemente con una parola di conforto rivolta a chi stava attraversando un momento difficile.

Commosso il ricordo dei volontari:” La nostra associazione piange una delle sue volontarie più rappresentative, Agnese. Ha dedicato per decenni il proprio tempo agli altri, svolgendo il servizio con passione, competenza e un profondo senso del dovere. Donna dal carattere forte e deciso, è stata un punto di riferimento per tanti volontari, ai quali ha trasmesso esperienza, valori e spirito di servizio. Anche nei momenti più difficili non ha mai smesso di pensare agli altri, continuando a mettersi a disposizione della comunità fino a quando le sue forze glielo hanno permesso. Ci lascia un grande esempio di altruismo, umanità e dedizione. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei un pezzo di strada”.

Oggi il Soccorso di Calolziocorte perde una delle sue colonne portanti. Ma il ricordo di Agnese continuerà a vivere nei tanti volontari che ha formato, nelle persone che ha aiutato e nell’esempio silenzioso di una vita interamente dedicata al prossimo.