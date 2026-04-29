Fondatore di Longoni Sport e poi di Df Sport Specialist, aveva 83 anni. La sua storia tra impresa, montagna e territorio.

La Brianza e la provincia di Lecco intera piangono la scomparsa di Sergio Longoni, uno dei più importanti imprenditori del territorio. Si è spento oggi, mercoledì 29 aprile 2026, all’età di 83 anni.

I funerali verranno celebrati sabato 2 maggio 2026 alle 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò.

Addio a Sergio Longoni: la Brianza perde un grande imprenditore dello sport

Nato e cresciuto a Barzanò, Longoni ha rappresentato a pieno lo spirito operoso brianzolo. Il suo nome è legato in modo indissolubile a Longoni Sport, nato nel 1972 da un piccolo negozio di calzature di famiglia nel centro del paese. Nel tempo trasformò quell’attività in una realtà di grande successo, arrivando a impiegare circa 650 dipendenti. Dopo la cessione nel 1999, nel 2002 decise di ripartire da zero fondando Df Sport Specialist, dedicato alle figlie Daniela e Francesca. Oggi il marchio è tra i più apprezzati nel settore outdoor del Nord e Centro Italia, con sede a Bevera di Sirtori e diversi punti vendita tra Lombardia ed Emilia-Romagna.

Nel negozio di Bevera, Longoni ha creato anche uno spazio culturale dedicato alla montagna e allo sport, ospitando nel tempo grandi protagonisti come Reinhold Messner, Hervé Barmasse e altri importanti ospiti internazionali. Particolare attenzione l’ha sempre riservata al territorio, sostenendo spedizioni alpinistiche e numerosi eventi sportivi locali e nazionali.

Grande appassionato di montagna, era anche presidente onorario del CAI di Barzanò, che ha espresso il proprio cordoglio mettendo in lutto i canali social subito dopo la notizia della sua scomparsa.

Grande il cordoglio in paese. Queste le parole spese dal sindaco Gualtiero Chiricò.