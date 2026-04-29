La Brianza e la provincia di Lecco intera piangono la scomparsa di Sergio Longoni, uno dei più importanti imprenditori del territorio. Si è spento oggi, mercoledì 29 aprile 2026, all’età di 83 anni.
I funerali verranno celebrati sabato 2 maggio 2026 alle 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò.
Addio a Sergio Longoni: la Brianza perde un grande imprenditore dello sport
Nato e cresciuto a Barzanò, Longoni ha rappresentato a pieno lo spirito operoso brianzolo. Il suo nome è legato in modo indissolubile a Longoni Sport, nato nel 1972 da un piccolo negozio di calzature di famiglia nel centro del paese. Nel tempo trasformò quell’attività in una realtà di grande successo, arrivando a impiegare circa 650 dipendenti. Dopo la cessione nel 1999, nel 2002 decise di ripartire da zero fondando Df Sport Specialist, dedicato alle figlie Daniela e Francesca. Oggi il marchio è tra i più apprezzati nel settore outdoor del Nord e Centro Italia, con sede a Bevera di Sirtori e diversi punti vendita tra Lombardia ed Emilia-Romagna.
Nel negozio di Bevera, Longoni ha creato anche uno spazio culturale dedicato alla montagna e allo sport, ospitando nel tempo grandi protagonisti come Reinhold Messner, Hervé Barmasse e altri importanti ospiti internazionali. Particolare attenzione l’ha sempre riservata al territorio, sostenendo spedizioni alpinistiche e numerosi eventi sportivi locali e nazionali.
Grande appassionato di montagna, era anche presidente onorario del CAI di Barzanò, che ha espresso il proprio cordoglio mettendo in lutto i canali social subito dopo la notizia della sua scomparsa.
Grande il cordoglio in paese. Queste le parole spese dal sindaco Gualtiero Chiricò.
Ho appreso con sincero dispiacere della scomparsa di Sergio Longoni, imprenditore stimato e figura di grande rilievo per la nostra comunità.
Nel corso degli anni, Sergio ha saputo distinguersi per il suo spirito innovativo, il senso di sacrificio, il forte legame con il nostro territorio; un uomo affabile e molto legato agli affetti familiari. Il suo impegno, la sua visione e la sua dedizione lasciano un segno concreto e duraturo nel nostro paese.
Oggi perdiamo non solo un uomo di successo, ma anche una persona che, con il suo lavoro e la sua umanità, ha rappresentato un punto di riferimento per molti e il cui esempio resterà vivo nella memoria di tutti noi.
A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai collaboratori e a quanti gli hanno voluto bene.