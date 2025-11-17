Strazio e commozione per la morte di di Kevin Schettini, 23 anni, strappato alla vita questa mattina (lunedì 17 novembre 2025) all’Ospedale di Lecco – Manzoni. Il giovane lascia un vuoto enorme nella famiglia: il padre Luigi e i fratelli e sorelle Julia, Marta, Noemi e Jason.

Addio a Kevin Schettini, morto a soli 23 anni all’ospedale di Lecco

Il dolore è doppio per i familiari, già segnati dalla prematura scomparsa della madre Manuela Franceschini, morta nel 2011 quando Kevin aveva solo 9 anni.

Chi lo conosce lo ricorda come un ragazzo solare e generoso, «sempre sorridente, allegro, con una naturale inclinazione a pensare agli altri e una sensibilità rara», racconta la sorella Julia.

Originario di Usmate Velate, Kevin si era trasferito a Merate circa dieci anni fa, dove aveva tessuto amicizie profonde e durature.

Diplomato all’Istituto Viganò, aveva lavorato come pizzaiolo nell’attività di famiglia (l’ex pizzeria Santa Lucia in via Statale a Merate) e più recentemente in un colorificio a Robbiate.

Appassionato di boxe, disegno e lingue straniere, frequentava con entusiasmo la palestra Outsiders Boxing School di Passirano, a Carnate.

«È una tragedia senza parole – commenta il coach Vanni Motta – Kevin era un ragazzo dal cuore enorme, amato da tutti».

I funerali saranno celebrati mercoledì 19 novembre alle 14:30 presso la parrocchia Santa Maria Assunta di Velate.