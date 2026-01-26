Si è spento Gianpaolo Corneo, figura molto conosciuta nel territorio meratese e per lungo tempo referente della sede di Merate della FNP CISL Monza Brianza Lecco.

Nato il 26 maggio 1951, Corneo aveva iniziato il suo percorso professionale presso la G. Agnesini Spa – Lavorazione carte speciali di Merate. Fin dai primi anni si era distinto per il suo impegno, entrando nel Consiglio di Fabbrica e diventando successivamente delegato CISL.

Accanto all’attività sindacale, Gianpaolo Corneo si è sempre fatto apprezzare come lavoratore stimato dai colleghi e dalla proprietà. Nei primi anni Novanta entra a far parte dell’esecutivo della FISTEL di Lecco, assumendone in seguito anche il ruolo di Segretario, senza mai abbandonare l’attività in azienda.

Addio a Gianpaolo Corneo, storico punto di riferimento della FNP CISL

Il suo percorso prosegue con l’incarico di operatore sindacale per la zona di Merate, in concomitanza con l’apertura della nuova sede di via Trento. Andato in pensione nel 2004, decide di continuare a mettere a disposizione tempo ed energie per la Federazione pensionati di Lecco, arrivando a ricoprire per molti anni il ruolo di coordinatore RLS di Merate e, dal 2013, quello di componente dell’esecutivo FNP CISL Monza Brianza Lecco.

Dal sindacato lo ricordano come una presenza costante nella vita della sede e un punto di riferimento per la contrattazione territoriale, capace di costruire e mantenere relazioni con amministrazioni comunali, associazioni e cittadini. Il suo contributo non è mai mancato ed è stato caratterizzato da analisi lucide, dirette e talvolta taglienti sulle questioni sindacali e sulle vicende politiche e sociali, locali e nazionali.

“La FNP CISL Monza Brianza Lecco è riconoscente a Gianpaolo Corneo per il servizio fedele e costante reso all’Organizzazione – ha dichiarato Enrico Civillini, Segretario Generale –. Con lui perdiamo un amico e un attivista appassionato e determinato, il cui ricordo resterà vivo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

I funerali di Gianpaolo Corneo saranno celebrati oggi, 26 gennaio, alle15, nella Chiesa Parrocchiale di Pagnano (Merate). Alle ore 14.30, prima della funzione, verrà recitato il Santo Rosario.

Anche l’Amministrazione comunale di Merate ha voluto esprimere il proprio cordoglio, ricordando Corneo come un uomo generoso che ha dedicato tempo ed energie alla comunità. Storico volontario e punto di riferimento di Anteas all’interno della Consulta delle Associazioni del Sociale, ha operato con discrezione, cortesia e disponibilità, promuovendo iniziative soprattutto a favore degli anziani, nella convinzione che l’invecchiamento non rappresenti un limite, ma una nuova stagione di partecipazione e vita attiva.

L’Amministrazione lo ricorda inoltre come una presenza affidabile e sempre sorridente, impegnata in numerosi progetti: dall’animazione presso la Casa Albergo di Sartirana, alle visite guidate alla scoperta del territorio, fino al sostegno al Gruppo di cammino, di cui è stato promotore e walking leader. Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene è stata espressa la più sentita vicinanza in questo momento di dolore.