Addio a don Luca Pozzoni, il salesiano è scomparso a 47 anni

Si è spento il caro don Luca Pozzoni. Originario di Pagnano, frazione del Comune di Merate, il sacerdote da diverso tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

È deceduto questa mattina a Chiari

Aveva appena 47 l’amato don Luca. Questa mattina la notizia del suo decesso, a Chiari, paese in provincia di Brescia dove era arrivato nel 2015. Qui si dedicava con energia ed entusiasmo ai ragazzi e ai bambini che dell’oratorio di San Bernardino. Prima, invece, era stato direttore dell’oratorio di Arese, nel Milanese.

Un grande dolore si è diffuso anche nella comunità meratese, dove il salesiano era molto conosciuto e benvoluto. Qui infatti vive tutt’ora la sua famiglia, il padre falegname, la mamma catechista, e i due fratelli Simone e Matteo.

Un punto di riferimento tra i ragazzi

La scomparsa di don Luca lascia un grande vuoto: negli anni è stato un punto di riferimento per i giovani e insieme a loro ha vissuto le avvenuture del Grest, ma anche per tutte le realtà salesiane come la Piccola Accademia di Musica San Bernardino e il calcio dell’Asd Samber 84, solo per citarne alcune.

Le esequie

Essendo appena accaduto, ancora non si conosce la data e l’orario delle esequie che sarà comunicato in seguito.