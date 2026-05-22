L’azienda segnala un aumento di telefonate fraudolente da parte di falsi operatori che propongono cambi di fornitura luce e gas, e invita i cittadini a verificare sempre l’attendibilità delle chiamate attraverso i canali ufficiali e il servizio online dedicato.

Si moltiplicano le segnalazioni di clienti che riferiscono di telefonate sospette da parte di soggetti non identificati che si presentano come operatori di Acinque Energia o che, in modo improprio, tentano di proporre cambi di fornitura di luce e gas. In alcuni casi vengono anche richiesti dati sensibili relativi ai contratti energetici.

Il fenomeno riguarda tentativi di vendita non autorizzati che sfruttano il nome dell’azienda per indurre gli utenti a sottoscrivere nuove offerte senza piena consapevolezza. Pur ricordando che il mercato dell’energia è liberalizzato e che ogni consumatore ha il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore, Acinque sottolinea l’importanza che tali scelte avvengano in un contesto trasparente e corretto.

Acinque Energia: attenzione alle chiamate sospette da falsi operatori

Acinque Energia invita i cittadini alla massima cautela e mette a disposizione diversi canali ufficiali per verificare la veridicità delle comunicazioni ricevute. In caso di dubbi, è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali oppure utilizzare i contatti ufficiali:

Numero verde: 800 822 034

WhatsApp: 348 98 91 003

L’azienda ricorda inoltre il diritto di ripensamento per chi avesse sottoscritto contratti senza una piena consapevolezza delle condizioni.

Per contrastare il fenomeno delle telefonate fraudolente, Acinque ha attivato un servizio dedicato che consente di controllare l’attendibilità dei numeri sospetti. Attraverso la pagina ufficiale è possibile verificare se una chiamata proviene effettivamente da un contatto riconducibile all’azienda:

Verifica chiamate sospette Acinque Energia

Lo strumento permette agli utenti di inserire il numero ricevuto e ottenere un riscontro immediato sulla sua autenticità.

Acinque Energia ribadisce che la propria attività si basa su chiarezza delle offerte e trasparenza nei rapporti con i clienti. L’azienda si dichiara inoltre disponibile ad assistere chi, solo successivamente, si sia accorto di aver aderito a proposte commerciali non comprese appieno.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito istituzionale:

Sito ufficiale Acinque Energia