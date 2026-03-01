La vittima è stata soccorsa d’urgenza e trasportata all’Ospedale Alessandro Manzoni, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Notte di sangue a Lecco. I Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato un 25enne ritenuto responsabile del grave accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 in via Sassi, nel centro città a pochi passi dal palazzo municipale e dalla stazione ferroviaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al termine di una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire compiutamente, l’indagato avrebbe estratto un coltello, colpendo con un fendente al torace un 20enne di origini straniere. Un attacco violento e improvviso, che ha provocato ferite gravissime.

La vittima è stata soccorsa d’urgenza e trasportata all’Ospedale Alessandro Manzoni, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

20enne accoltellato al torace a Lecco: arrestato un 25enne

L’intervento immediato dei militari ha consentito di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di rintracciare l’autore dell’aggressione nelle vie circostanti. Nel corso delle ricerche è stato inoltre recuperato un coltello a serramanico, verosimilmente utilizzato per l’accoltellamento e abbandonato poco distante dal luogo dell’episodio.

Il 25enne è stato quindi tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale di Lecco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La stessa serata è stata segnata da ulteriori episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Intorno alle 19.30, in Piazza Armando Diaz, un uomo di 29 anni è rimasto coinvolto in un’aggressione. È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde. Alle 20.20, in Via Leonardo da Vinci, una lite ha coinvolto un uomo di 50 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Lecco e i sanitari. Non si è reso necessario il ricovero.

Proseguono gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i tre episodi e ricostruire con precisione l’intera sequenza dei fatti.