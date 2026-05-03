Dopo tre giorni di operazioni incessanti, che hanno visto l’impiego di squadre a piedi, elicotteri, droni e unità cinofile, le ricerche organizzate risultano al momento sospese. Tuttavia, ogni informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per il ritrovamento dell’uomo.

È attivo un presidio informativo in via per Novegolo, nello stesso punto in cui nei giorni scorsi era stato allestito il campo base delle ricerche di T.R., 67 anni, scomparso lo scorso 30 aprile. Lo ha reso noto nella mattinata di domenica 3 maggio 2026 l’amministrazione comunale di Abbadia.

Abbadia: sospese le ricerche del 67 scomparso ma attivo un punto informazioni

Il presidio, gestito dai volontari della Protezione Civile, ha lo scopo di raccogliere eventuali segnalazioni utili e fornire indicazioni a chi desideri collaborare in modo coordinato alle attività di ricerca.

Dopo tre giorni di operazioni incessanti, che hanno visto l’impiego di squadre a piedi, elicotteri, droni e unità cinofile, le ricerche organizzate risultano al momento sospese. Tuttavia, ogni informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per il ritrovamento dell’uomo.

Le autorità invitano chiunque abbia visto o notato elementi utili a segnalarli direttamente al presidio oppure alle Forze dell’Ordine.

Tiziano R. è alto circa 175 centimetri, pesa 70 chilogrammi ed è calvo. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura, pantaloni mimetici e scarponcini da trekking. Un dettaglio utile per il riconoscimento riguarda la mano destra, che risulta gonfia.