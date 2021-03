A Lecco e Merate vaccinati 365 pazienti dializzati e trapiantati

Si sono concluse ieri, venerdì 26 marzo le vaccinazioni dei pazienti dializzati e trapiantati in carico all’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi diretta da Vincenzo La Milia, presso i Presidi Ospedalieri di Lecco, Merate e i CAL del territorio.

A partire da mercoledì 17 marzo – spiega Vincenzo La Milia, Direttore della Nefrologia e Dialisi dell’ASST di Lecco – presso i nostri Centri Dialisi ospedalieri e territoriali abbiamo vaccinato, con la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech, 365 pazienti trapiantati e dializzati in carico alla nostra Azienda, fatto salvo per quei pazienti che presentavano alcune problematiche cliniche non risolvibili al momento dell’inoculazione. Ai trapiantati e dializzati, la prossima settimana, si aggiungeranno anche le vaccinazioni degli immunosoppressi arrivando così a più di 400 pazienti immunizzati.

Questo – continua La Milia – è per noi un importantissimo risultato clinico che ci consente di iniziare a proteggere una parte di popolazione particolarmente fragile e vulnerabile che a causa della loro condizione di salute, nel corso di questa pandemia, rischiano di incorrere in percorsi di terapia e ospedalizzazione molto prolungati e in esiti infausti.