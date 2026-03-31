A fuoco due tetti a Brivio e Casatenovo

Giornata di intenso lavoro quella di oggi, martedì 31 marzo 2026, per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, impegnato contemporaneamente su due distinti incendi che hanno interessato le coperture di edifici civili nei comuni di Brivio e Casatenovo.

Vigili del Fuoco: doppio intervento per incendi ai tetti tra Brivio e Casatenovo

Le squadre operative sono intervenute con rapidità su entrambi gli scenari, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente alle abitazioni vicine. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono rivelate complesse, anche a causa della tipologia delle coperture e della presenza di materiali isolanti che hanno alimentato i roghi.

Sul posto sono state impiegate diverse APS (Autopompa Serbatoio), autobotti per il rifornimento idrico e l’autoscala, rivelatasi fondamentale per le operazioni di attacco al fuoco dall’alto e per lo smassamento dei materiali combusti. L’intervento ha richiesto un importante coordinamento tra la sede centrale di Lecco e i distaccamenti volontari del territorio.

Per l’incendio sviluppatosi a Casatenovo è stato inoltre necessario il supporto dell’autoscala proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Monza, a conferma della complessità dello scenario operativo e della necessità di un’azione sinergica tra diversi comandi provinciali.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore, fino alla completa bonifica delle aree interessate e alla messa in sicurezza degli edifici coinvolti. Le cause dei due incendi sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Al momento non risultano informazioni ufficiali circa eventuali feriti o evacuazioni.