Momenti di paura questa mattina, lunedì 20 ottobre 2025, a La Valletta Brianza, dove un’anziana è stata coinvolta in un incidente lungo la strada provinciale, non lontano dalla rotonda situata vicino al centro sportivo.

85enne investita da un pick-up: è in condizioni serie

La donna, 85 anni, stava camminando quando è stata colpita da un pick-up grigio che usciva da un parcheggio adiacente alla Provinciale. In un primo momento le sue condizioni hanno fatto temere il peggio: sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza del Soccorso Cisanese e l’automedica, entrambi in codice rosso, segnalando la massima urgenza.

Fortunatamente, la signora, sebbene spaventata e confusa, ha riportato ferite meno gravi del previsto e il trasferimento all’ospedale Manzoni di Lecco è avvenuto in codice giallo, quindi in condizioni non critiche, sebbene serie

Sul posto sono giunti anche la Polizia locale e i Carabinieri della Compagnia di Merate. Per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, potrebbero essere utili le registrazioni delle telecamere presenti nella zona.