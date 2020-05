24enne scomparso nel Lecchese: un intero paese in campo per cercare Giovanni

Giovanni Sottocornola è scomparso da più di una settimana. E di lui non è ancora stata trovata alcuna traccia. Oggi, lunedì 18 maggio 2020, la cittadinanza di Calco, il suo paese di residenza, si è mobilitata per cercare il 24enne.

LEGGI ANCHE Scomparso, anche il Comune lancia l’appello: “Troviamo Giovanni”

24enne scomparso: volontari in azione per cercare Giovanni

I volontari si sono ritrovati alle 13.30 di oggi nel parcheggio delle scuole di via Italia. Tutto il team di ricerca, diviso in squadre, ha indossato i guanti e le mascherine ed è stato coordinato dai Carabinieri con il supporto logistico di Avpc Imbersago. In totale sono circa 30 le persone che si sono mobilitate per trovare Giovanni e le ricerche, che coprono tutto il territorio, sono ancora in corso.