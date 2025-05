24enne in condizioni serie dopo uno scontro auto moto a Brivio

Maxi mobilitazione di sanitari e forze dell’ordine nel pomeriggio di oggi, domenica 18 maggio 2025, per uno scontro tra un’auto e una moto a Brivio.

Scontro auto moto a Brivio: 24enne in condizioni serie



Il sinistro, la cui esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto intorno alle 17 sulla SS342, a poca distanza dalla locale caserma dei Carabinieri e dal bivio con la strada che porta ad Airuno.

Violento l’impatto tra un’autovettura e una moto, sulla quale viaggiava un giovane centauro di 24 anni, sbalzato sull’asfalto. In un primo momento si è temuto il peggio per il ragazzo, tanto che la centrale operativa di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanze e un’automedica con il personale del 118.

Mobilitati anche i Carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità.

Non solo: con l’obiettivo di velocizzare le operazioni di soccorso, è stato fatto decollare da Milano e dirottato a Brivio anche l’elicottero con a bordo l’équipe medica. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice giallo.

Fortunatamente, le sue condizioni – seppur serie – non dovrebbero essere critiche.