Ritrovato il 20enne scomparso

Merate

Si sono fortunatamente concluse con un lieto fine le ricerche del 20enne scomparso da Merate dalla mattinata di ieri, giovedì 3 marzo 2022.

20enne scomparso da Merate: ricerche in corso per Umberto

Lo ha reso noto la la Prefettura di Lecco che, per agevolare le operazioni per rintracciare il giovane, aveva diffuso foto e descrizione. Dopo ore di ansia e preoccupazione il giovane è stato rintracciato ed è in buone condizioni di salute.