Un ragazzo è stato accoltellato e versa in condizioni gravissime: è scattata una vera e propria caccia all’uomo per rintracciare l’aggressore. L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 aprile 2026, in via Cornello a Calco, gettando nello shock i residenti della zona.

Erano circa le 20.30 quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 17enne residente poco distante sarebbe stato colpito con un’arma da taglio alla gamba al culmine di una lite scoppiata poco prima con un altro uomo. Una discussione degenerata in pochi istanti, trasformandosi in un’aggressione violenta.

Dopo aver sferrato il colpo, l’aggressore non si è fermato a prestare soccorso: è fuggito rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce e dando il via alle ricerche da parte delle forze dell’ordine.

17enne accoltellato a Calco lotta per la vita

Il giovane ferito, nonostante la grave lesione e la copiosa perdita di sangue, è riuscito a chiedere aiuto. In pochi minuti alcuni residenti si sono riversati in strada, prestando i primi soccorsi nel tentativo di tamponare l’emorragia e allertando il numero di emergenza 112. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e, poco dopo, il ragazzo ha perso conoscenza.

I soccorritori sono intervenuti con estrema rapidità: una volta stabilizzato sul posto, il 17enne è stato trasportato d’urgenza in elicottero, atterrato nel vicino campo sportivo, per essere trasferito in ospedale.

Nel frattempo, i Carabinieri della compagnia di Merate e della stazione di Brivio hanno raggiunto l’area, delimitandola con il nastro bianco e rosso per consentire i rilievi e preservare eventuali elementi utili alle indagini. Sono immediatamente scattati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Diversi residenti e amici della vittima sono stati accompagnati in caserma per essere ascoltati: le loro testimonianze potrebbero rivelarsi decisive per chiarire quanto accaduto e fornire indicazioni utili agli investigatori.

Al momento restano ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla lite tra i due. Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.