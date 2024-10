Emergono ulteriori elementi legati al caso di Luca Ziliani, il 16enne scomparso da giovedì sera dalla sua abitazione di Monticello Brianza.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, la Prefettura di Lecco, a poche ore dal nuovo appello della mamma, ha diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere che lo hanno inquadrato poco dopo l'allontanamento, nella speranza che possano risultare utili alle indagini.

16enne scomparso: le immagini delle telecamere diffuse dalla Prefettura

Inizialmente le ricerche del giovane di Monticello, studente di Villa Greppi, si sono concentrate a La Valletta Brianza, ma dopo aver visionato la telecamere di sorveglianza Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile si sono spostati nell'area fra Missaglia, Osnago, Cernusco Lombardone, Montevecchia e Merate.

La madre ha condiviso diversi appelli, sia tramite i social che appoggiandosi alla trasmissione "Chi l'ha visto", condividendo dettagli nella speranza di ritrovare Luca il prima possibile, descrivendolo come un ragazzo solare e spiritoso, ma ricordando anche il suo amore per la musica, la boxe e gli animali.

Giovedì 10 ottobre, attorno alle 23.30, la sorella lo ha visto in cucina mentre preparava una torta. Poco prima dell'una è stato poi ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa a Monticello, mentre percorreva a piedi la strada provinciale 54 in direzione Cernusco Lombardone - Merate. Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia da via Ugo Merlini. Le telecamere sembrano averlo inquadrato anche a Montevecchia e poi, come ha confermato quest'oggi anche il sindaco di Cernusco Gennaro Toto, nella zona del Molinazzo attorno all'1.46 di notte.

Stando a quanto è emerso in serata, l'adolescente sarebbe stato poi filmato dagli occhi elettronici di videosorveglianza a Merate, nella zona del bowling, poco dopo le 2.30 di notte.

Le immagini delle telecamere

Nel pomeriggio di oggi, lunedì, la Prefettura ha diffuso tre fotogrammi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dei Comuni, nella speranza che possano risultare utili alle indagini.

Luca ha 16 anni, studia a Villa Greppi e giovedì sera è uscito di casa vestito con pantaloni cargo, felpa nera e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro. E' alto 178 centimetri, pesa 65 kg, ha capelli neri corti e occhi verdi. Si è allontanato a piedi e senza documenti.