16enne scomparso , l'appello della mamma: "Aiutateci a trovare Luca"

Quella di ieri, sabato 12 ottobre 2024 , è stata un'altra giornata di ricerche vane: Luca Ziliani, il 16enne scomparso da giovedì sera da Monticello Brianza, non si trova. La mamma si è rivolta anche al programma "Chi l'ha visto?" lanciando un appello: "Aiutateci a trovarlo".

Anche oggi la task force composta da Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Protezione civile, Carabinieri e Nucleo cinofili non ha ancora trovato tracce del 16enne studente di Villa Greppi sparito nel nulla nella tarda serata di giovedì. Le ricerche proseguiranno anche oggi, domenica, concentrandosi sempre in modo particolare nella zona del Parco del Curone a La Valletta Brianza, una delle zone che era solito frequentare, con quartier generale delle forze in campo davanti al municipio di Perego.

Come riporta il sito del programma "Chi l'ha visto?" a cui si sono rivolti i familiari, Luca, vive con la madre e le sorelle a Monticello.

Giovedì 10 ottobre, verso le 23.30, la sorella lo ha visto in cucina mentre preparava una torta. Poco prima dell'una è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza fuori casa, mentre percorreva a piedi la strada provinciale 54 in direzione Cernusco Lombardone - Merate.

Pochi minuti dopo, altre telecamere lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso Missaglia da via Ugo Merlini. Da quel momento, il buio.

E' uscito di casa vestito con pantaloni cargo, felpa nera e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro. E' alto 178 centimetri, pesa 65 kg, ha capelli neri corti e occhi verdi. Si è allontanato a piedi e senza documenti.