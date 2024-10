Luca Ziliani, il 16enne scomparso da casa ormai da oltre quattro giorni, nelle ore successive all'allontanamento dalla sua abitazione di Monticello Brianza è salito su un treno in direzione Milano. La Prefettura di Lecco ha diffuso oggi, martedì 15 ottobre 2024 un video che lo ritrae. Le immagini risalgono all'11 ottobre, precisamente alle 5.30.

16enne scomparso: il video che lo ritrae mentre sale treno per Milano

I suoi movimenti li hanno immortalati le telecamere della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone, dove ha trascorso parte della notte tra giovedì e venerdì scorsi, fino all'alba.

Per due giorni si è cercato inutilmente il 16enne di Monticello Brianza nei boschi del Parco del Curone a La Valletta Brianza. Le immagini delle telecamere, da domenica, hanno cambiato completamente la prospettiva dei ricercatori.

L'ultima persona a vedere il 16enne è stata la sorella, a casa, alle 23.30. Quindi, gli occhi elettronici lo hanno immortalato fuori casa alle 00.49, quindi al Molinazzo tra Cernusco Lombardone e Montevecchia all'1.46, fuori dal Bowling di Merate alle 2.37 ealle 3 in stazione a Cernusco Lombardone.

Luca è entrato in sala d'aspetto, ha atteso l'alba ed è quindi salito sul primo treno del mattino in direzione Milano.

Alla luce di questi sviluppi, le ricerche del 16enne studente di Villa Greppi assumono un'altra dimensione, che potrebbe raggiungere il capoluogo lombardo (non è noto al momento se il giovane sia giunto in città o sia sceso prima, in altre stazioni) e forse altri luoghi fuori dalla Brianza.

In attesa che vengano esaminate le telecamere del treno e quelle di altre stazioni della tratta, restano comunque validi ai fini delle ricerche gli elementi diffusi in questi giorni negli appelli social della mamma, che ieri si è affidata anche al programma Chi l'ha visto?.

Così come validi restano i fotogrammi delle telecamere diffusi ieri dalla Prefettura di Lecco.

Ricordiamo che Luca ha 16 anni, studia a Villa Greppi e giovedì sera è uscito di casa vestito con pantaloni cargo, felpa nera e ai piedi un paio di Crocs verde chiaro.

E' alto 178 centimetri, pesa 65 kg, ha capelli neri corti e occhi verdi. Si è allontanato a piedi e senza documenti.