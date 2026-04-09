L’associazione WWF Lecco ha un nuovo Consiglio Direttivo. Al termine dell’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi lo scorso 30 marzo 2026, l’Avv. Giovanna Corti è stata confermata alla guida dell’associazione per il prossimo mandato.

WWF Lecco: Giovanna Corti confermata presidente

Come Vicepresidente è stato eletto Raoul Manenti, Dottore di Ricerca in Biologia Animale e attivista di lunga data dell’associazione, il quale ha dichiarato: «Ringrazio i soci e gli altri membri del direttivo. Sono consapevole che sarà un incarico delicato viste le pressanti sfide che la conservazione della fauna lecchese richiede. Dal salvataggio degli anfibi in migrazione, alla tutela dei gamberi nativi dall’estinzione e al contrasto alle minacce che già gravano su una specie appena tornata e utilissima come il lupo, sono molte le azioni in cui WWF Lecco può impegnarsi».

Il nuovo Consiglio, composto da cinque membri, vede al suo interno anche le consigliere Anna Gottifredi, Raffaella Mastalli e Jessica Bellingardi, elette al termine delle votazioni che hanno delineato la nuova squadra alla guida del Panda lecchese.

Un momento significativo dell’assemblea è stata la scelta di Antonello Bonelli, storico presidente e figura di riferimento per l’associazione: pur risultando tra gli eletti, Bonelli ha rinunciato alla carica, una decisione motivata dalla sua ferma convinzione dell’importanza di favorire un ricambio generazionale all’interno del sodalizio.

Nel suo primo intervento, la Presidente Giovanna Corti ha espresso un sentito ringraziamento a lui e alla Vicepresidente uscente Stefania Berna per l’impegno e la dedizione dimostrati. Guardando al futuro, ha poi aggiunto: «Sono grata per la fiducia che mi è stata rinnovata e sono consapevole che le sfide che ci attendono sono molte e complesse. Il lavoro da fare è tanto, ma confido che, grazie alla coesione e alla passione dei nostri attivisti e al costante supporto della cittadinanza, potremo continuare a dare il nostro contributo concreto per la tutela del territorio».