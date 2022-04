Nuove selezioni

Cambio di data a causa della scomparsa di don Felice Ferrario

Il ciak di inizio sarà tra due settimane esatte, ovvero il 2 maggio 2022. La trama è definita, così come le location ma il cast... non è ancora al completo. Continuano infatti le ricerche di comparse per il nuovo film dell'attore e regista olginatese Antonio Albanese.

Vuoi partecipare al nuovo film di Antonio Albanese? Casting rinviato il 26 aprile

Dopo le prime audizioni al Cenacolo Francescano di Lecco e dopo la folla (stiamo parlando di centinaia di persone) che si è presentata lo scorso 7 aprile al Circolo Arci di Garlate, sarà questa volta la Brianza a far da sfondo alle selezioni. Gli aspiranti attori dovranno presentarsi ancora in una bocciofila, a Lomagna, in piazza della Chiesa al civico 13. Quando? Le selezioni erano in programma programma per il pomeriggio di dopodomani, mercoledì 20 aprile 2022. Ma a causa della scomparsa dello storico parroco di Lomagna, don Felice Ferrario, morto nella notte di Pasqua, la produzione ha deciso di rinviare tutto al 26 aprile, dalle 14 alle 18.

Alcune immagini delle selezioni a Garlate che si sono svolte a inizio aprile

C'è da scommettere che saranno davvero in tanti a non lasciarsi sfuggire una occasione del genere. Per i prescelti, per altro, sarà anche una occasione per familiarizzare con una delle location della futura pellicola visto che alcune scene verranno girate proprio sul campo da bocce, uno sport che ha fatto la storia del nostro territorio. Un territorio che verrà immortalato, raccontato, esaltato e che finirà sul grande schermo grazie ad Albanese.

Uomo d'acqua dolce

Non resta quindi che armarsi di entusiasmo e voglia di far colpo... su Antonio Albanese che sarà ovviamente il protagonista, ma anche il regista del film (Proprio come nella pellicola d'esordio Uomo d'acqua dolce, diretta e interpretato da lui stesso nel 1996)