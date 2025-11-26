Riapriranno dopodomani, venerdì 28 novembre, gli impianti per la stagione 2025/2026 alla Ski Area Valchiavenna a Madesimo e Campodolcino. Una delle stazioni più amate e frequentate anche da molti appassionati lecchesi. E nella prima giornata di sci, quella di venerdì, lo skipass sarà gratuito.

Voglia di sci? Aprono gli impianti a Madesimo e si scia gratis

Come spiegano i colleghi di primalavaltellina.it, Le prime piste aperte sono Vanoni e Montalto e Pianello (tratto rientro Cabinovia). Dalla giornata di sabato si aggiungeranno anche Scoiattolo e Skiweg Scoiattolo-Vanoni.

Come ormai da tradizione la prima giornata prevede lo skipass gratuito. Sarà sufficiente ritirare il proprio ticket presso la biglietteria alla partenza della Cabinovia larici o presso la biglietteria Lago Azzurro Da sabato 29 novembre, e fino a nuovo avviso lo skipass giornaliero per gli adulti costerà 35 euro, il mattinale, il pomeridiano e il pass da tre ore costeranno 29 euro, il pass da 4 ore costerà 32 euro.

Sul sito web della Ski Area Valchiavenna si può trovare l’elenco anche di tutte le riduzioni previste per fasce d’età.