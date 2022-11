Villa Locatelli mette mano alle strade ammalorate. Con il perdurare delle condizioni favorevoli del meteo, la Provincia di Lecco ha proseguito la campagna di manutenzione della rete stradale per renderla più sicura ed efficiente. In queste settimane si sta provvedendo al taglio dell’erba e alle opere di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale su varie strade provinciali.

Per quanto riguarda il taglio dell’erba la Provincia di Lecco ha raddoppiato le risorse, destinando per il biennio 2022/2023 circa 600 mila euro, in aggiunta ai precedenti 140 mila euro, che permetteranno di intervenire sulle piante che sovrastano la sede stradale e sulle banchine con un taglio più ampio e profondo. Questa attività è stata completata sulle strade provinciali a sud del capoluogo, mentre a breve inizieranno i lavori sulle strade provinciali a nord.

Per quanto concerne le asfaltature e il rifacimento della segnaletica orizzontale, dopo aver completato nel periodo estivo i lavori sulla strada provinciale 72 tra Abbadia Lariana, Lierna e Varenna, l’attenzione è stata rivolta alla Brianza nei territori comunali di Cassago Brianza, Viganò Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Barzago, Monticello Brianza, Valgreghentino.

“Si tratta di interventi molto importanti - commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - che consentiranno di garantire una maggior sicurezza agli utenti che percorreranno le strade provinciali durante la stagione invernale. Siamo costantemente impegnati a migliorare la fruibilità delle nostre strade, attraverso un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria distribuiti su tutto il territorio provinciale”.

Le immagini dei lavori di manutenzione delle strade