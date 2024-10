Ieri, martedì 1° ottobre durante la seduta del Consiglio Regionale della Lombardia è stata approvata una mozione con cui si impegna Regione Lombardia a prendere tutte le misure necessarie per affrontare la carenza di personale nei Vigili del Fuoco e a dotare questi ultimi di sedi e strumentazioni adeguate. Nel corso della discussione è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini. “La carenza cronica di organico nei Comandi lombardi dei Vigili del Fuoco – cha commentato il componente della VI Commissione Protezione Civile di Regione Lombardia - è situazione nota da anni, con una percentuale di sottorganico pari, mediamente, al 16%. Nonostante ciò, viene sempre garantito il dispositivo minimo di soccorso nelle squadre ordinarie, attraverso la generosa disponibilità dei nostri “pompieri”, ricorrendo ad alcune ore di straordinario. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco risultano attive 98 unità rispetto ad un fabbisogno di 125. Risulta una carenza di 27 unità.”

Vigili del Fuoco Lecco: ci sono 98 pompieri, ma ne servirebbero 125

Diverse le figure mancanti :

16 Capi squadra e capi reparto

1 Ispettore antincendio

2 Direttivi

3 Vigili del Fuoco

3 Ispettori logistici

1 Ispettore informatico

1 Assistente all’operatore.

In Lombardia, oltre ai Vigili del Fuoco effettivi, risultano operativi circa 1.600 Vigili del Fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi provinciali.

“Con una presenza pressoché capillare su tutto il territorio regionale, - afferma Zamperini - la rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento. Proprio questo legame garantisce una reale conoscenza delle criticità che afferiscono alle aree presidiate, con tempi ridotti di intervento, che sono spesso la chiave per la risoluzione positiva delle emergenze. In provincia di Lecco, sono tre i distaccamenti volontari che ad oggi contano oltre 150 operatori tra Bellano, Valmadrera e Merate. Lavoreremo affinché in futuro, questi preziosi “angeli del bene” possano avere una sede anche in altri territori della Provincia di Lecco, come ad esempio nel Casatese ed in Valsassina. Con un bando specifico, Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro nel 2024 per sostenere i distaccamenti volontari, destinando a Onlus, Aps e Odv importanti risorse per finanziare l’acquisto di mezzi, dotazioni tecniche e interventi strutturali, oltre alla preparazione del personale.”

“Anche il Governo Meloni – continua il Consigliere di Fratelli d’Italia – con il decreto del Ministro dell’Interno DM 6 giugno 2024 è intervenuto ed ha approvato il potenziamento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con numerosi incrementi nei vari ruoli. Non solo, per quanto riguarda i mezzi, è stato avviato un programma che prevede la messa in servizio di 100 unità ogni mese, fino a giugno 2026, per un totale di 3800 nuovi mezzi. Si aggiungono, infine, importanti investimenti previsti per autoscale e piattaforme aeree.”

La nuova caserma

“Per quanto riguarda la nuova Caserma di Lecco – dichiara Giacomo Zamperini - entro un paio di settimane dovrebbe essere assegnata la progettazione definitiva ad uno studio che avrà quattro mesi di tempo per realizzarla. Dovrebbe poi seguire la conferenza dei servizi decisoria per affidare i lavori a chi realizzerà l’opera. Ringrazio nuovamente il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, Emanuele Prisco, e tutti coloro che hanno dimostrato interessamento prendendosi impegni concreti verso questa situazione bloccata da quasi vent’anni.”

“Voglio ringraziare – conclude Zamperini - i Vigili del Fuoco lombardi, effettivi e volontari, in particolare quelli della Provincia di Lecco, per l'importantissimo compito che svolgono ogni giorno. Con loro ringrazio anche il sindacato autonomo Conapo e le altre sigle sindacali che sono state sempre attente a segnalarci le criticità e validi interlocutori in questi mesi, sensibilizzando le istituzioni su questo tema fondamentale. Tutti noi vogliamo veder operare i nostri “pompieri” in condizioni ottimali e dignitose, con tutti gli strumenti e le tutele necessarie. Un ultimo ringraziamento lo vorrei rivolgere al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini, e al Comandante di Lecco Antonio Giulio Durante.”