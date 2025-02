Giovedì 13 febbraio 2025 si è svolto a Lecco il IV Congresso della Federazione Nazionale della Sicurezza della CISL Monza Brianza Lecco, dove sono emerse preoccupanti problematiche legate alla sicurezza e al benessere dei vigili del fuoco e della polizia penitenziaria. Durante l'incontro, è stato confermato il Segretario Generale Matteo Zizza, che sarà affiancato da Diego Crescenti e Tommaso Borda, rispettivamente nel ruolo di Segretario Generale Aggiunto e di Segretario.

Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria: carenza di personale, aggressioni e strutture inadeguate

Una delle principali problematiche sollevate è la grave carenza di personale. Per i vigili del fuoco, la mancanza di risorse umane sta creando disagi nell'organizzazione delle molteplici attività quotidiane, comprese quelle di prevenzione e ispezione, oltre agli interventi di emergenza. La situazione è altrettanto critica nelle carceri, dove la carenza di personale mette a rischio l'incolumità degli agenti di polizia penitenziaria, frequentemente vittime di aggressioni, e rende difficile il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Le strutture obsolete di caserme e carceri sono un altro tema centrale del dibattito. In particolare, le condizioni degli alloggi sono inadeguate, con poche strutture dotate di spazi specificamente dedicati al personale femminile, nonostante la crescita del numero di donne che prestano servizio nelle forze di sicurezza. La CISL ha avviato da tempo iniziative per risolvere la questione degli alloggi, come sottolineato dal Segretario Generale regionale, Nino Romeo. Attraverso accordi con enti locali e case popolari, è stato possibile risolvere parzialmente il problema in alcune zone della Lombardia, offrendo soluzioni abitative a molti vigili del fuoco.

Dal punto di vista contrattuale, Nino Romeo ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta sul contratto del comparto sicurezza, pur sottolineando le persistenti preoccupazioni legate alle pensioni, tema che diventerà centrale negli impegni futuri della categoria.

Il congresso ha messo in luce le gravi difficoltà che i lavoratori della sicurezza affrontano ogni giorno, ma anche l'impegno della CISL a tutelare i loro diritti e migliorare le condizioni di lavoro. Le sfide rimangono molte, ma le soluzioni proposte dalla Federazione potrebbero rappresentare un passo importante verso un futuro migliore per chi lavora nella sicurezza pubblica.