Nella mattinata di mercoledì 30 aprile 2025 si è svolto nella sede dell’azienda IVECO Tentori di Molteno un importante seminario di formazione per i Vigili del Fuoco di Lecco, incentrato sulla gestione delle emergenze legate ai veicoli a propulsione alternativa, con particolare attenzione a quelli alimentati a CNG (gas naturale compresso) e LNG (gas naturale liquefatto). L'incontro faceva parte di un percorso di aggiornamento continuo, con l’obiettivo di fornire al personale operativo le conoscenze teoriche e le competenze pratiche necessarie per affrontare scenari di rischio sempre più frequenti, man mano che le tecnologie nel settore dei trasporti evolvono.

I Vigili del Fuoco di Lecco si preparano a gestire le emergenze dei veicoli a propulsione alternativa

Il seminario è stato condotto dal Dott. Marco Aimo Boot, responsabile della formazione IVECO per le tecnologie elettrificate e i sistemi di propulsione alternativi. Durante la sessione, sono stati approfonditi vari temi riguardanti le specificità tecniche dei veicoli a trazione alternativa, le modalità operative da adottare in caso di emergenza, nonché la gestione efficace degli scenari incidentali che coinvolgono mezzi a combustibili non convenzionali. Il Dott. Aimo Boot ha condiviso le conoscenze necessarie affinché i Vigili del Fuoco possano affrontare con sicurezza e competenza le situazioni di rischio legate a questi veicoli, sempre più diffusi nel panorama dei trasporti.

L'evento è stato possibile grazie alla generosa disponibilità dell’azienda Tentori Iveco, che ha messo a disposizione gli spazi e le attrezzature per il seminario. Si è trattato di una preziosa opportunità di aggiornamento che ha permesso ai partecipanti di acquisire strumenti operativi utili per gestire le emergenze in modo sicuro ed efficace.

Nei giorni precedenti al seminario, il 28 e 29 aprile, si sono tenuti incontri preliminari presso la Sede Operativa del Comando di Lecco, con la partecipazione del relatore I.A. Andrea Foggetti, del Comando VVF di Cremona. Questi incontri hanno rappresentato un'importante introduzione agli argomenti trattati durante il seminario del 30 aprile, permettendo ai Vigili del Fuoco di prepararsi adeguatamente.

Il seminario di Molteno si inserisce in un ampio programma di formazione che mira a garantire che i Vigili del Fuoco di Lecco siano costantemente preparati ad affrontare le nuove sfide derivanti dall'evoluzione delle tecnologie nel settore automobilistico, con particolare attenzione alla sicurezza in caso di emergenza.