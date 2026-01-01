Vigili del Fuoco della Lombardia: oltre 94.000 interventi nel 2025. Si chiude l’anno 2025 con un bilancio significativo per i Vigili del Fuoco della Lombardia, che hanno effettuato complessivamente 94.646 interventi di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio regionale.

Nel dettaglio, gli interventi suddivisi per comando provinciale sono stati: Milano 29.754, Monza e Brianza 8.060, Bergamo 7.826, Brescia 9.955, Varese 8.553, Como 6.620, Lecco 3.716, Sondrio 3.283, Pavia 6.050, Lodi 2.783, Cremona 3.561 e Mantova 4.485.

Nella notte di San Silvestro, sono state 330 le richieste di intervento, che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco in operazioni legate soprattutto a principi d’incendio, incidenti stradali e danni causati da fuochi pirotecnici.

Il 2025 ha confermato un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito duramente l’intera regione, mettendo spesso alla prova il dispositivo di emergenza. Grazie al grande impegno del personale operativo e al costante coordinamento con le istituzioni, si è riusciti a garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze della cittadinanza.

Il 2026 si apre con una grande sfida: l’organizzazione del dispositivo di soccorso per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che vedrà i Vigili del Fuoco in prima linea per assicurare la sicurezza degli atleti, del pubblico e delle infrastrutture coinvolte.

Un impegno che prosegue con professionalità, dedizione e spirito di servizio.