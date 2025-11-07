VIDEO: La mucca in fuga torna a farsi vedere

La mucca in fuga a Casatenovo è stata avvistata di nuovo. A farlo, nelle scorse ore, è stato il pet detective Said Beid, ingaggiato dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa, che ne detiene la proprietà, grazie alle fototrappole installate nella Valle della Nava.

Mucca in fuga, i video di Said Beid

La mucca, che l’onorevole Brambilla ha chiamato Minerva ma che il pensionato casatese che la sfama da settimana ha invece battezzato Samira, è stata immortalata nella serata di ieri, giovedì 6 novembre 2025, dalle telecamere installate dall’esperto di recupero di animali in fuga, che ha diffuso i video sui suoi canali social.

Nelle immagini si vede il bovino muoversi tranquillamente nella boscaglia della Valle della Nava, tra Casatenovo e Missaglia.

“Ieri l’avevo vista nelle immagini della fototrappola… – ha raccontato il pet detective – Ma stasera, per la prima volta, l’ho vista con i miei occhi. Faceva freddo, il bosco era silenzioso, e attraverso il visore termico l’ho riconosciuta: Minerva. Era lì, davanti a me, tranquilla, come se sapesse che la stavo aspettando. È arrivata prima di me, poverina, cercava il cibo. La fototrappola in tempo reale mi ha mostrato che era già sul posto, e allora sono corso a casa a prenderle fieno e mangime. Quando sono tornato, l’ho trovata di nuovo… serena, viva, bellissima. Un’emozione difficile da spiegare, dopo tutto questo tempo. Dalle tracce… alle immagini… fino a questo incontro vero, faccia a faccia. Continueremo a seguirla con rispetto e attenzione, fino al suo recupero”.

Il recupero non è ancora avvenuto, ma è verosimile ipotizzare che possa accadere in breve tempo, considerato che i luoghi in cui si muove la manzetta sono stati individuati. Il pensionato di Casatenovo che l’ha “adottata” e che le dà da mangiare da settimane, nel frattempo, continuerà a prendersi cura di lei.