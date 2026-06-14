Ci sono le risorse, circa 95 milioni di euro, mancati per la variante San Girolamo della Lecco-Bergamo. Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha infatti ufficializzato con una nota che sono 287,6 milioni per 5 opere in Lombardia. Tra questi interventi c’è appunto la variante per la quale nei giorni scorsi era stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

Variante alla Lecco-Bergamo, stanziati i soldi che mancavano

Nella nota del Mit si legge: “Nell’ambito delle risorse del “Fondo Investimenti” del Ministero dell’economia e delle finanze destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una quota consistente è stata destinata al completamento del finanziamento di opere stradali e ferroviarie già ricomprese nel Piano delle opere olimpiche”.

E ancora: “Il ministro Salvini ha espressamente chiesto di completare 5 opere in Lombardia per le quali sono destinati 287,6 milioni di euro, a fronte di valore complessivo di oltre 673 milioni. Gli interventi riguardano: la Linea ferroviaria Milano-Tirano, con la soppressione dei passaggi a livello insistenti sulla SS38;la realizzazione di una galleria artificiale – Lotto 2, Cida di Ponte di Legno;la variante di Trescore Entratico – Lotto 2, comune di Entratico; la variante di Vercurago – Lotto S. Gerolamo; la riqualificazione Busto Arsizio/Gallarate/Cardano”.

I commenti

!Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per aver destinato alla Lombardia ulteriori 287,6 milioni di euro che consentiranno di completare cinque opere strategiche già inserite nel Piano delle opere olimpiche di Milano-Cortina” ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

E ha aggiunto: “Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato una straordinaria opportunità di sviluppo per la Lombardia. Grazie a queste risorse completiamo opere che miglioreranno la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, rafforzando al tempo stesso la competitività e l’attrattività del nostro territorio. Questa è l’eredità più importante dei Giochi: infrastrutture moderne, collegamenti più efficienti e investimenti concreti destinati a produrre benefici ben oltre la conclusione dell’evento olimpico”.

“Regione Lombardia – conclude Fontana – continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il Governo affinché tutte le opere previste vengano realizzate nei tempi stabiliti, trasformando l’opportunità olimpica in crescita duratura per i nostri territori e per le future generazioni