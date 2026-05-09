Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, giunto alla 67ª edizione, che si terrà giovedì 14 maggio 2026 a Villa Monastero a Paolo Zangrillo, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione Alessio Butti, del Direttore della rivista della Corte dei conti Presidente Vito Tenore. È stato definito il programma del, giunto alla 67ª edizione, che si terràa Villa Monastero a Varenna , con la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione, del Direttore della rivista della Corte dei conti Presidente

Organizzato dalla Provincia di Lecco con le Province di Como e di Sondrio e in collaborazione con Regione Lombardia, con il prestigioso patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Convegno affronterà il tema Le amministrazioni pubbliche nell’era dell’intelligenza artificiale.

Varenna, torna il Convegno di Studi Amministrativi: focus sull’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann commenta: “Abbiamo fortemente voluto riproporre il Convegno di Studi Amministrativi per restituire al territorio e al mondo delle istituzioni un’occasione qualificata di confronto e approfondimento su temi di grande attualità, con la partecipazione di relatori di grande caratura e autorevoli personalità del mondo accademico, giuridico, scientifico, economico e istituzionale. Il Convegno vuole essere un significativo momento di riflessione sulle opportunità e sulle criticità connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di approfondirne le potenzialità in termini di efficienza, qualità dei servizi e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini”.

Il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca sottolinea: “L’intelligenza artificiale entrerà negli uffici pubblici: è già accaduto, e il passo si accelererà. La vera domanda non è se adottarla, ma come farlo. Il rapporto tra pubblica amministrazione e intelligenza artificiale, infatti, è una sfida che riguarda anche — e forse soprattutto — le realtà territoriali come la nostra: non le grandi amministrazioni centrali, ma i Comuni che gestiscono pratiche edilizie, anagrafi, servizi sociali con risorse limitate e responsabilità enormi. Come Casa dei Comuni siamo impegnati a sostenere questo percorso di cambiamento: promuovendo formazione, favorendo la collaborazione interistituzionale, vigilando affinché l’innovazione resti uno strumento al servizio delle persone e non si trasformi in un ulteriore fattore di esclusione”.

Il Presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola evidenzia: «Il ritorno del Convegno di Studi Amministrativi di Varenna rappresenta un passaggio importante per il nostro territorio e per il sistema delle autonomie locali. Il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione non è più una prospettiva futura, ma una realtà con cui siamo già chiamati a confrontarci. La sfida è chiara: saper integrare innovazione tecnologica e responsabilità istituzionale, mantenendo al centro la qualità dei servizi e il rapporto con i cittadini. Occasioni come questa ci permettono di affrontare questi cambiamenti con un approccio consapevole, condividendo esperienze, costruendo nuove competenze interne e visioni comuni tra istituzioni, mondo accademico e professioni».

La progettazione, il coordinamento e la direzione organizzativa del Convegno sono affidate al Consigliere della Corte dei conti Amedeo Bianchi, già Segretario generale e Direttore generale della Provincia di Lecco fino al 2017.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con la possibilità di seguire i lavori in presenza, fino a esaurimento dei posti disponibili, oppure da remoto.