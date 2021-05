Oltre 500mila appuntamenti per la fascia 50-59 anni: è il risultato delle prime due giornate di prenotazioni della vaccinazione per gli under 60.

Vaccinazione 50-59 anni: le prenotazioni hanno superato quota 500mila

In Lombardia le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età compresa tra i 50-59 anni (non appartenenti a categorie prioritarie) questa mattina hanno superato quota 500.000. Un’adesione che il presidente della Regione Attilio Fontana, in un tweet, ha definito “straordinaria”. Il governatore ha quindi evidenziato che “la Lombardia corre” e che ora “servono più vaccini”.

Boom di adesioni tramite i postini

Nel primo giorno di apertura delle prenotazioni del vaccino anti-Covid in Lombardia per la fascia over 50, ieri, si è registrato anche un vero e proprio boom di adesioni tramite il canale dei portalettere di Poste Italiane. In base a quanto comunicato da regione Lombardia in una nota, sono stati 2.300 gli appuntamenti fissati dagli oltre 3.600 postini presenti nel territorio regionale.

Tutti abilitati a raccogliere le prenotazioni dallo scorso 2 aprile, data di avvio del portale per le prenotazioni di Regione Lombardia in collaborazione con Poste Italiane, stanno contribuendo in modo significativo al successo dell’operazione grazie alla capillarità e al ruolo sociale svolto all’interno delle comunità locali.

A fronte di 29.000 prenotazioni fin qui effettuate in tutta Italia attraverso i portalettere, oltre 23.870 sono state realizzate in Lombardia.