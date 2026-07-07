Ci siamo: la Rai ha iniziato a promuovere in grande stile “Una finestra vista lago”, la nuova fiction che con ogni probabilità approderà sul piccolo schermo dopo l’estate. Gli spot con le prime immagini sono già in onda e la serie è attesa per settembre in prima serata su Rai 1, con quattro appuntamenti settimanali.

La miniserie porta sullo schermo il mondo narrativo di Andrea Vitali, uno degli autori italiani più letti degli ultimi vent’anni, trasformando le sue storie ambientate sul lago in un racconto televisivo fatto di commedia, mistero e personaggi indimenticabili.

A dirigere la fiction è Marco Pontecorvo, già autore della regia di produzioni come “Per Elisa – Il caso Claps” e “Sempre al tuo fianco”. La serie propone un’ambientazione d’epoca che richiama il fascino dei Bellano (che nello sceneggiato diventa Bellamo) e Lago di Como degli anni Trenta, tra paesaggi suggestivi, piccoli paesi e una comunità apparentemente tranquilla ma attraversata da segreti e tensioni.

“Una finestra vista lago”, la fiction Rai ispirata ad Andrea Vitali arriva a settembre su Rai 1

Al centro della storia c’è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei carabinieri calabrese chiamato al suo primo incarico in un paese del Nord Italia. Interpretato da Antonio Folletto, il protagonista si ritrova catapultato a Bellamo, borgo immaginario affacciato su un lago che richiama chiaramente le atmosfere del Lario.

Ad accompagnarlo c’è la moglie Maristella, interpretata da Giulia D’Aloia, mentre intorno alla coppia prende vita una comunità popolata da personaggi eccentrici, curiosi e imprevedibili, tipici della penna di Vitali.

Maccadò dovrà conquistare la fiducia degli abitanti, inizialmente diffidenti verso quello “straniero” arrivato dal Sud, imparando a conoscere un mondo fatto di pettegolezzi, rivalità, piccoli intrighi e grandi segreti.

Bellamo, un paese sospeso tra misteri e quotidianità

La storia è ambientata nei primi anni Trenta, in un’Italia di provincia dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Bellamo è un microcosmo solo in apparenza sereno: dietro la normalità della vita quotidiana si nascondono passioni, ambizioni, tradimenti e misteri.

Il lago non è soltanto uno scenario suggestivo, ma diventa un vero protagonista della narrazione. Come ha spiegato il regista Marco Pontecorvo, l’acqua rappresenta una presenza costante, un elemento capace di accompagnare e influenzare le vicende dei personaggi, tra venti improvvisi e atmosfere quasi sospese nel tempo.

Le quattro puntate adattano altrettanti romanzi di Andrea Vitali. Ogni episodio ruota attorno a un caso differente: una donna dal passato misterioso, una relazione clandestina dalle conseguenze impreviste, il furto di un’immagine sacra collegato alla morte di un usuraio temuto in paese. Accanto alle indagini si sviluppa il percorso umano del maresciallo Maccadò, in un vero e proprio racconto di formazione che lo porterà, passo dopo passo, a diventare parte della comunità.

Commedia, giallo e atmosfere surreali

“Una finestra vista lago” punta a ricreare lo spirito dei romanzi di Vitali, alternando momenti ironici e leggeri a situazioni più cupe e misteriose.La serie mescola il genere giallo con la commedia di provincia, lasciando spazio anche a elementi surreali e a quei personaggi sopra le righe che hanno reso celebre la narrativa dello scrittore lariano.

Il cast della fiction

Accanto ad Antonio Folletto nei panni del maresciallo Ernesto Maccadò e a Giulia D’Aloia nel ruolo di Maristella, la serie presenta un cast corale.

Tra gli interpreti troviamo Domenico Centamore, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Piccionello in “Màkari”, che interpreta il brigadiere Letterio Misfatti, una sorta di guida per Maccadò alla scoperta dei segreti di Bellamo.Nel cast anche Claudia Potenza nei panni di Agata, moglie del brigadiere, Paola Minaccioni nel ruolo di suor Anastasia e Antonio Catania come il podestà Mongatti, rappresentante del potere del regime nel paese.

Completano il gruppo Vincenzo Nemolato (Tartina), Dario Vergassola (Fiorentino Crispini), Gianmarco Vettori (Cagaia) e il giovane Leo Besozzi nel ruolo di Vinicio, un orfanello la cui storia si intreccia con quella dei protagonisti. Ogni episodio introdurrà inoltre nuovi personaggi legati ai singoli casi, tra cui Rosa Diletta Rossi nei panni di Doris Brilli, Giselda Volodi come la signorina Tecla Manzi, oltre a Riccardo Leonelli e Savino Paparella.

Quando andrà in onda e dove vederla

“Una finestra vista lago” arriverà su Rai 1 in prima serata a settembre,per 4 settimane Tutte le puntate saranno inoltre disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, accessibile da smart TV, computer, tablet, smartphone e console. Le sceneggiature sono firmate da Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello stesso Andrea Vitali. La fiction è una produzione Rai Fiction e Alexandra Cinematografica, in associazione con Elysia Productions e in collaborazione con Palomar. Una nuova occasione, dunque, per portare sullo schermo quel mondo fatto di piccoli paesi, personaggi eccentrici e misteri quotidiani che da anni ha conquistato i lettori di Andrea Vitali, con il Lago di Como ancora una volta protagonista.