Una cornacchia assetata bussa alla porta del sindaco Brambilla | IL VIDEO

Una cornacchia assetata bussa alla porta del sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla: "Gli animali del bosco stanno mordendo di sete".

"Una cornacchia grigia (sgurbat gris, in dialetto) assetata è arrivata sul balcone della nostra casetta di Campsirago per chiederci da bere". Scrive così su Facebook il Sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla. "Ha veramente bevuto moltissimo ed era davvero soddisfatta. Generalmente non si fanno mai avvicinare perché sono diffidenti e temono gli esseri umani, ma credo che la scarsità d’acqua in questo caso l’abbia spinta a cercare aiuto".

L'emergenza siccità colpisce anche gli animali

Come riportato anche dai colleghi di primamerate, purtroppo conosciamo tutti l'emergenza siccità che sta colpendo la Lombardia, ma anche tutta Italia. Spesso, però, non pensiamo che su questa terra vivono moltissimi animali, che sono i primi a soffrire di questa tragica situazione. Difatti, il sindaco Brambilla lo ricorda nel suo post: "Gli animali del bosco stanno mordendo di sete, i corsi d’acqua sono asciutti, dai vecchi fontanili non scende più nulla, agli alberi stanno ingiallendo le foglie come se fossero in autunno. Quando avremo la prima precipitazione spero non sia una bomba d’acqua di qualche secondo con effetti nefasti per il nostro territorio e la fauna che lo abita".

Il video

Il sindaco non esita e immortala il momento sulla sua pagina Facebook con un video.